Artista pioniera della Media Art italiana, Giuliana Cunéaz arriva alla galleria Rifugio Digitale di Firenze con la sua mostra ’ Invisible Matter. Nahuales, Spirits and Augmented Presences ’. Il progetto espositivo incrocia immaginario arcaico e linguaggi contemporanei, aprendo un dialogo tra natura, spiritualità e visione tecnologica. L’esposizione, curata da Serena Tabacchi e da Rebecca Pedrazzi con la direzione artistica di Laura Andreini, intreccia i due nuclei centrali della più recente ricerca di Giuliana Cunéaz: i Nahuales, spiriti guida della tradizione Maya, figure di matrice animale legate alla relazione tra natura, coscienza e destino individuale; e gli Spiriti, presenze antropomorfe e liminali sospese tra corporeità e mistero, apparizione e dissolvenza, specchio di un’identità interiore mai pienamente definita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Invisible Matter’. Giuliana Cunéaz alla galleria. Rifugio Digitale

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