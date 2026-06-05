’Invisible Matter’ Giuliana Cunéaz alla galleria Rifugio Digitale

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla galleria Rifugio Digitale di Firenze è aperta la mostra 'Invisible Matter' di Giuliana Cunéaz, artista pioniera della Media Art italiana. La rassegna presenta opere che esplorano temi legati alla percezione e alla realtà digitale, utilizzando tecnologie innovative. La mostra rimarrà visitabile fino a una data non comunicata.

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Artista pioniera della Media Art italiana, Giuliana Cunéaz arriva alla galleria Rifugio Digitale di Firenze con la sua mostra ’ Invisible Matter. Nahuales, Spirits and Augmented Presences ’. Il progetto espositivo incrocia immaginario arcaico e linguaggi contemporanei, aprendo un dialogo tra natura, spiritualità e visione tecnologica. L’esposizione, curata da Serena Tabacchi e da Rebecca Pedrazzi con la direzione artistica di Laura Andreini, intreccia i due nuclei centrali della più recente ricerca di Giuliana Cunéaz: i Nahuales, spiriti guida della tradizione Maya, figure di matrice animale legate alla relazione tra natura, coscienza e destino individuale; e gli Spiriti, presenze antropomorfe e liminali sospese tra corporeità e mistero, apparizione e dissolvenza, specchio di un’identità interiore mai pienamente definita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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