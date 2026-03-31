Rifugio Digitale ospita Latent Rooms, una mostra personale di Francesco D’Isa che presenta opere create dall’interazione tra l’immaginazione umana e l’intelligenza artificiale. L’esposizione include diverse immagini e installazioni che mostrano i risultati di questa collaborazione. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese e può essere visitata durante gli orari di apertura del centro culturale.

Rifugio Digitale presenta Latent Rooms, mostra personale di Francesco D’Isa che esplora le nuove soglie espressive generate dall’incontro tra immaginazione umana e intelligenza artificiale. L’esposizione, curata da Serena Tabacchi con la direzione artistica di Laura Andreini, è realizzata con il supporto di FinecoBank e in collaborazione con Forma Edizioni.La mostra aprirà al pubblico giovedì 9 aprile alle ore 18.30 presso Rifugio Digitale e sarà visitabile fino al 25 aprile 2026. Le opere che compongono il percorso espositivo di Latent Rooms nascono da un dialogo continuo con l’AI generativa: le immagini di partenza derivano da modelli differenziati, spinti deliberatamente verso l’errore e la deviazione dall’intento originale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Latent Rooms a Rifugio Digitale

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