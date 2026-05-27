Al Rifugio Digitale la mostra Invisible Matter Nahuales Spirits and Augmented Presences

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 al 20 giugno 2026, Rifugio Digitale ospita "Invisible Matter. Nahuales, Spirits and Augmented Presences", una mostra personale di Giuliana Cunéaz, artista pioniera della Media Art italiana, che presenta un percorso che incrocia l’immaginario arcaico con i linguaggi del contemporaneo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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