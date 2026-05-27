Al Rifugio Digitale la mostra Invisible Matter Nahuales Spirits and Augmented Presences
Dal 4 al 20 giugno 2026, Rifugio Digitale ospita "Invisible Matter. Nahuales, Spirits and Augmented Presences", una mostra personale di Giuliana Cunéaz, artista pioniera della Media Art italiana, che presenta un percorso che incrocia l’immaginario arcaico con i linguaggi del contemporaneo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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