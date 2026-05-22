Investita da un' auto mentre attraversa la strada | donna portata d' urgenza al Bufalini

Questa mattina a Ravenna, intorno alle 10, una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada nel quartiere Darsena. L'incidente si è verificato lungo una via frequentata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna all'ospedale Bufalini in codice rosso. Non sono ancora disponibili dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dello scontro. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi delle forze dell'ordine.

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