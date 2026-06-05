Invasion - Sotto attacco | su Italia 1 in prima visione il film di guerra di Bobby Boermans

Arriva stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata e in prima visione TV su Italia 1 il film Invasion – Sotto attacco, scritto e diretto dal regista Bobby Boermans. La pellicola racconta la storia di un gruppo di soldati d'élite che viene inviato a mettere in sicurezza un ospedale militare sotto assedio, per poi trovarsi intrappolato in una missione ben più complessa del previsto a causa di un attacco geopolitico improvviso. Nei panni del coraggioso protagonista Jack troviamo il giovane attore olandese Gijs Blom. Scopriamo insieme tutto i dettagli del film. Il governo olandese viene colto completamente alla sprovvista quando le isole caraibiche di Aruba e Curaçao subiscono un improvviso e devastante attacco militare da parte del vicino Stato di Veragua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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