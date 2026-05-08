The Old Oak stasera su Rai 3 | l’ultimo film di Ken Loach in prima visione

Stasera su Rai 3 viene trasmesso in prima visione “The Old Oak”, il nuovo film diretto da Ken Loach. La pellicola è il suo ultimo lavoro e presenta una trama che coinvolge diversi personaggi e situazioni. Il cast include attori noti nel panorama cinematografico britannico. La scelta di trasmettere questa pellicola segna l’attenzione della rete verso un’opera che ha ricevuto diverse critiche positive e viene considerata tra le più intense del regista inglese.

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