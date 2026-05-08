The Old Oak stasera su Rai 3 | l’ultimo film di Ken Loach in prima visione

Da movieplayer.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 3 viene trasmesso in prima visione “The Old Oak”, il nuovo film diretto da Ken Loach. La pellicola è il suo ultimo lavoro e presenta una trama che coinvolge diversi personaggi e situazioni. Il cast include attori noti nel panorama cinematografico britannico. La scelta di trasmettere questa pellicola segna l’attenzione della rete verso un’opera che ha ricevuto diverse critiche positive e viene considerata tra le più intense del regista inglese.

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Arriva in prima visione su Rai 3 The Old Oak, l'ultimo film diretto da Ken Loach: trama, cast e perché l'opera è considerata uno dei lavori più intensi del regista inglese. Il grande cinema d'autore approda in prima serata: stasera venerdì 8 maggio alle 21:20, Rai 3 trasmette in prima visione TV The Old Oak. Si tratta dell'ultima opera del maestro Ken Loach, una pellicola potente e commovente che arriva sul piccolo schermo proprio mentre il regista si appresta a festeggiare il traguardo dei novant'anni a giugno. The Old Oak: trama del film di Ken Loach Ambientato nel nord-est dell'Inghilterra, il film ci porta in una cittadina segnata da trent'anni di declino ininterrotto dopo la chiusura delle miniere.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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