The Old Oak stasera su Rai 3 | l’ultimo film di Ken Loach in prima visione
Stasera su Rai 3 viene trasmesso in prima visione “The Old Oak”, il nuovo film diretto da Ken Loach. La pellicola è il suo ultimo lavoro e presenta una trama che coinvolge diversi personaggi e situazioni. Il cast include attori noti nel panorama cinematografico britannico. La scelta di trasmettere questa pellicola segna l’attenzione della rete verso un’opera che ha ricevuto diverse critiche positive e viene considerata tra le più intense del regista inglese.
Arriva in prima visione su Rai 3 The Old Oak, l'ultimo film diretto da Ken Loach: trama, cast e perché l'opera è considerata uno dei lavori più intensi del regista inglese. Il grande cinema d'autore approda in prima serata: stasera venerdì 8 maggio alle 21:20, Rai 3 trasmette in prima visione TV The Old Oak. Si tratta dell'ultima opera del maestro Ken Loach, una pellicola potente e commovente che arriva sul piccolo schermo proprio mentre il regista si appresta a festeggiare il traguardo dei novant'anni a giugno. The Old Oak: trama del film di Ken Loach Ambientato nel nord-est dell'Inghilterra, il film ci porta in una cittadina segnata da trent'anni di declino ininterrotto dopo la chiusura delle miniere.🔗 Leggi su Movieplayer.it
Notizie correlate
Leggi anche: The Old Oak, l'ultimo film di Ken Loach è stasera su Rai 3: la storia di un pub, di rifugiati siriani e di una solidarietà che si rifiuta di morire
"Il fotografo dell'ombra": il doc candidato ai David di Donatello di Roberto Andò su Ferdinando Scianna è in prima visione su Rai 3 stasera in tvC’è un uomo di oltre ottant’anni che cammina tra i vicoli di Bagheria con la stessa curiosità irriverente di quando aveva 16 anni e suo padre gli...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: RAI 3 - Quotidiano Nazionale; Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone?; Precarietà e diritti al cinema; I film in onda in TV stasera: Amazing Spiderman o Aldo, Giovanni e Giacomo?.
The Old Oak stasera su Rai 3: l’ultimo film di Ken Loach in prima visioneStasera su Rai 3 va in onda The Old Oak, ultimo film di Ken Loach. Scopri trama, cast, curiosità e il significato del film presentato al Festival di Cannes. movieplayer.it
Il film The Old Oak stasera su Rai 3: ecco la tramaThe Old Oak (2023), un film drammatico diretto dal pluripremiato regista britannico Ken Loach, stasera su Rai 3: ecco la trama. corrierenazionale.it
# **....."THE OLD OAK"......di LOACH....** siiiiiii se qualcuno se lo fosse perso rimedi assolutamente... STASERA ore 21-00 su RAITRE... non so ma alla fine della visione di questo Gioiellino... ti viene da pensare che forse.... questo mondo non è poi un mondo d - facebook.com facebook