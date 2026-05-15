Stasera su Rai 3 viene trasmesso un film di Woody Allen in prima visione. La trama si concentra su Alain, che rientra nella vita di Fanny, portando con sé un cambiamento improvviso. La narrazione esplora come un evento inatteso possa influenzare le scelte e le emozioni dei personaggi principali. La pellicola mette in scena situazioni di tensione e sorpresa, tipiche dello stile del regista. La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi e situazioni che mostrano l'imprevedibilità del destino.

Oggi, venerdì 15 maggio, va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 3 Un colpo di fortuna, scritto e diretto da Woody Allen. Per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, il cineasta newyorkese firma quello che è già il suo 51º lungometraggio, ambientato quasi interamente a Parigi e realizzato per la prima volta in lingua francese. Un film che gioca sulle ambiguità morali e il giallo di una relazione complicata, senza mai perdere la leggerezza e l'ironia che caratterizzano lo stile del regista. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3. Leggi anche: 10 serie tv da vedere a maggio 2026 da "In Utero", Spider-Noir" e "Due Spicci" Fanny conduce una vita privilegiata accanto al marito Jean, uomo facoltoso e influente con cui vive in un elegante appartamento nel centro di Parigi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un colpo di fortuna, in prima visione su Rai 3 il film di Woody Allen

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Basta che Alain torni nella vita di Fanny, per dimostrare come l'imprevedibilità del destino condizioni l'intera esistenza umanaUn colpo di fortuna è il film del 2023 di Woody Allen, in prima visione su Rai 3 il 15 maggio 2026. Trama, trailer, cast e curiosità. gazzetta.it