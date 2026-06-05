Invasion - Sotto attacco recensione | dall' Olanda un propagandistico film di guerra
Tre giovani marine vengono coinvolti in una missione pericolosa quando uno stato dittatoriale attacca le isole caraibiche.
In Invasion - Sotto attacco tre giovani marine si ritrovano impegnati in una pericolosa missione quando uno stato dittatoriale attacca delle isole caraibiche. Su Italia1. Il film ha inizio quando l'isola caraibica di Curaçao, territorio del Regno dei Paesi Bassi, viene improvvisamente coinvolta in una crisi militare internazionale dopo l'attacco sconsiderato da parte della vicina Veragua, una fittizia nazione vicina dove domina la dittatura. I protagonisti di Invasion - Sotto attacco sono un gruppo di soldati olandesi delle forze speciali che si ritrovano costretti a intervenire per proteggere non soltanto i civili ma anche le infrastrutture strategiche che si trovano in loco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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