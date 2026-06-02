Venezia pronto a infiammare il mercato | obiettivo Ché Adams in attacco in difesa spunta un nome dall’Olanda

Da calcionews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia punta a rafforzarsi con l’obiettivo di portare Ché Adams in attacco durante la sessione di mercato estiva. In difesa, il club valuta un nuovo profilo proveniente dall’Olanda. Al momento, non sono stati ufficializzati acquisti o cessioni, ma le trattative sono in corso. La società lavora per definire le operazioni che possano migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

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Venezia infiammerà il mercato estivo grazie a questi colpi. Quali sono i nomi nel mirino del club lagunare. Il mercato è pronto a entrare nel vivo e il Venezia, fresco di una meritata e ampiamente festeggiata promozione in Serie A, è già al lavoro per costruire una rosa estremamente competitiva. La dirigenza lagunare è alla ricerca di innesti di spessore per affrontare al meglio le insidie della nuova categoria. Tra i vari nomi appuntati sul taccuino degli operatori di mercato spiccano due profili ben precisi: per il fronte offensivo l’obiettivo è Ché Adams, attuale centravanti di proprietà del Torino, mentre per puntellare il pacchetto arretrato gli occhi sono puntati su Anselmo García MacNulty, in uscita a parametro zero dal PEC Zwolle. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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