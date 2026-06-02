Venezia infiammerà il mercato estivo grazie a questi colpi. Quali sono i nomi nel mirino del club lagunare. Il mercato è pronto a entrare nel vivo e il Venezia, fresco di una meritata e ampiamente festeggiata promozione in Serie A, è già al lavoro per costruire una rosa estremamente competitiva. La dirigenza lagunare è alla ricerca di innesti di spessore per affrontare al meglio le insidie della nuova categoria. Tra i vari nomi appuntati sul taccuino degli operatori di mercato spiccano due profili ben precisi: per il fronte offensivo l’obiettivo è Ché Adams, attuale centravanti di proprietà del Torino, mentre per puntellare il pacchetto arretrato gli occhi sono puntati su Anselmo García MacNulty, in uscita a parametro zero dal PEC Zwolle. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Venezia pronto a infiammare il mercato: obiettivo Ché Adams in attacco, in difesa spunta un nome dall’Olanda

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