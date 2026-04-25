Un giovane di 19 anni è deceduto il giorno dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Cison di Valmarino. L'incidente si è verificato vicino all'ex scuola, dove il veicolo si è schiantato e il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Nonostante i soccorsi, il ragazzo è morto nelle prime ore del mattino successivo.

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Marian Racovita, il 19enne che nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile si è schiantato con la sua Ford Fiesta in piazza a Tovena. Aveva da poco trascorso la serata con gli amici al Bakaro, quando verso mezzanotte aveva deciso di tornare a casa, a Vittorio Veneto. Ma la sua corsa si è arrestata dopo poco, quando ha perso il controllo del mezzo, andando a finire contro l’ex scuola elementare in centro. Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio della notte: l’auto ha distrutto l’ingresso dello storico edificio e il giovane è stato sbalzato all’esterno. I residenti hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi, che hanno stabilizzato Marian sul posto per poi trasferirlo con urgenza al Ca’ Foncello.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marian Racovita muore a 19 anni il giorno dopo l'incidente: era stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo lo schianto sull'ex scuola

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