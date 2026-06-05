Interrotta per lavori per tre giorni la provinciale 65 di Caldarola

Notizia in breve

La strada provinciale 65 di Caldarola sarà chiusa al traffico per tre giorni a causa di lavori di rifacimento della pavimentazione. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di ripresa del manto stradale in diversi tratti. La chiusura è prevista per consentire l’esecuzione delle operazioni di rinnovo dell’asfalto. Nessuna informazione è stata fornita sui orari specifici o sui percorsi alternativi.