Interrotta per lavori per tre giorni la provinciale 65 di Caldarola
La strada provinciale 65 di Caldarola sarà chiusa al traffico per tre giorni a causa di lavori di rifacimento della pavimentazione. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di ripresa del manto stradale in diversi tratti. La chiusura è prevista per consentire l’esecuzione delle operazioni di rinnovo dell’asfalto. Nessuna informazione è stata fornita sui orari specifici o sui percorsi alternativi.
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari, lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola (dal km 7+500 al km 15+100). Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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