Dal 6 maggio iniziano i lavori sulla provinciale Valdaveto interrotta a Boschi
A partire dal 6 maggio, sono previsti interventi sulla strada provinciale che collega la Val d’Aveto alla provincia di Piacenza, interrotta nel tratto di Boschi. La Provincia di Piacenza ha assegnato i lavori per un intervento di ripristino temporaneo di questa strada, che rappresenta un collegamento tra le due province. L’intervento riguarda la sistemazione di un tratto di strada chiuso da tempo.
La Provincia di Piacenza ha aggiudicato i lavori per il ripristino provvisorio del collegamento tra la Provincia di Piacenza e la Provincia di Genova, in Val d’Aveto. L’intervento riguarda la Strada Provinciale n. 586R, interrotta dallo scorso novembre a seguito di un grave dissesto franoso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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