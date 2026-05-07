Lavori sulla provinciale Brisighellese | per dieci giorni sospensione temporanea della circolazione
Dal 11 al 22 maggio, sulla provinciale Brisighellese, nel tratto tra San Cassiano e la località Ravennate, è prevista una sospensione temporanea della circolazione. La misura si rende necessaria per consentire lavori di messa in sicurezza della strada, secondo quanto stabilito dall’ordinanza della provincia di Ravenna. La chiusura interesserà i veicoli che percorrono questa arteria durante i dieci giorni di intervento.
A partire dall'11 e fino al 22 maggio per lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 302, Brisighellese-Ravennate, in località San Cassiano, a seguito dell'ordinanza della provincia di Ravenna è disposta la sospensione temporanea della circolazione. I lavori andranno a intervenire sui.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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