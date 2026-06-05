Inter si avvicina Provedel | cosa manca per la chiusura

L'Inter sta lavorando per definire il trasferimento di un nuovo portiere. Dopo la partenza di Yann Sommer, che probabilmente non ritornerà, il club si sta concentrando su Provedel come possibile sostituto. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono dettagli definitivi o accordi ufficiali. La società valuta le condizioni per chiudere l'affare e portare il portiere nella rosa per la prossima stagione.

Porte girevoli in casa Inter, in tutti i sensi della parola: Yann Sommer ha salutato i nerazzurri a fine campionato e, con tutte le probabilità, non tornerà ad Appiano Gentile. Con la promozione a primo portiere di Josep Martìnez, i campioni d’Italia hanno individuato il nome del secondo che affiancherà lo spangolo la prossima stagione: Ivan Provedel, per il quale non sembrano esserci problemi con la Lazio per liberarlo. Più intricata invece la questione legata allo stipendio, ritenuto troppo alto dal club. Nodi legati all’ingaggio del giocatore. Provedel è ritenuto il profilo più adeguato a ricoprire il ruolo di vice Martìnez per la prossima stagione: esperienza, affidabilità, conoscenza del campionato italiano e, fattore fondamentale, una buona dose di presenze nelle coppe europee. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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