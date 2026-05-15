Calciomercato Inter Josep Martinez verso la permanenza | adesso si valuta un suo vice! Provedel nuovo nome
Durante il calciomercato, l’Inter sta considerando di mantenere Josep Martinez come secondo portiere. La società sta attualmente valutando un possibile sostituto o vice per lo spagnolo, con Provedel tra i nomi presi in considerazione. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma si continua a monitorare la situazione. La trattativa si svolge senza annunci ufficiali, e nessun accordo è stato ancora raggiunto.
di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Josep Martinez verso la permanenza: il club valuta un nuovo vice per lo spagnolo. Provedel nuovo nome. All’ Inter sembra ormai definita la conferma di Josep Martinez, 27enne estremo difensore spagnolo, protagonista nella parte finale della stagione e titolare nella vittoria della Coppa Italia. Dopo un’annata di alti e bassi, il portiere ha conquistato fiducia e spazio, e secondo Tuttosport dovrebbe partire titolare anche nella prossima stagione, raccogliendo l’eredità di Yann Sommer, destinato a lasciare Milano a parametro zero. Sommer, in scadenza, non dovrebbe far ritorno al Basilea, ma valutare soluzioni in Premier League o in Bundesliga, campionati nei quali ha trascorso gran parte della carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com
BOOOM!!!CHE BOMBA DI MERCATOEMILIANO MARTINEZ CHIVU VERSO IL DERBY!! SIAMO PRONTI PER LA BATTAGLIA
Sullo stesso argomento
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da viceJosep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United...
Leggi anche: Calciomercato Inter: focus su Josep Martinez
Josep #Martinez si gioca il futuro all' #Inter, duello con #Vicario: le ultime sulla scelta di #calciomercato in porta calciomercato.com/liste/josep-ma… x.com
Parliamo del mercato del Milan #milan #Inter #calciomercato facebook
Erede Sommer all’Inter: spunta il portiere che ha evitato la retrocessioneInter chi al posto di Sommer: corsa a due tra Martinez e Vicario ma spunta un nome a sorpresa. Tutti i dettagli ... calciomercato.it
Calciomercato Inter news | Josep Martinez resta? Il futuro della porta nerazzurra (oggi 24 aprile 2026)Questa è la seconda stagione all’Inter per Josep Martinez: finora siamo a dieci presenze nel 2024-2025 e otto in questa, titolare fisso in Coppa Italia più qualche apparizione negli altri tornei (in ... ilsussidiario.net