Calciomercato Inter Josep Martinez verso la permanenza | adesso si valuta un suo vice! Provedel nuovo nome

Durante il calciomercato, l’Inter sta considerando di mantenere Josep Martinez come secondo portiere. La società sta attualmente valutando un possibile sostituto o vice per lo spagnolo, con Provedel tra i nomi presi in considerazione. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma si continua a monitorare la situazione. La trattativa si svolge senza annunci ufficiali, e nessun accordo è stato ancora raggiunto.

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