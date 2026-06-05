Benjamin Pavard si avvicina al trasferimento in Turchia. Il Besiktas accelera per l’operazione, mentre l’Inter si sta allontanando dal francese. La scorsa estate Pavard era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, che ha poi deciso di non esercitare l’opzione. La distanza tra il giocatore e il club nerazzurro è aumentata dopo i dissidi con lo staff interista.

Benjamin Pavard è sempre più lontano dal vestire nuovamente la maglia dell’Inter. A seguito degli screzi con lo staff interista la scorsa estate, il francese era stato mandato in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, il quale ha scelto però di non riscattarlo. I nerazzurri hanno già deciso che l’ex Bayern Monaco non rimarrà a Milano e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Besiktas sembra fare sul serio per prelevare il difensore da Appiano Gentile. La fine della storia tra Pavard e l’Inter. Fino a due anni fa sarebbe stato impossibile pensare che la storia d’amore tra l’Inter e Pavard potesse prendere un epilogo di questo tipo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Forzainter.eu - Inter, Pavard verso la Turchia: il Besiktas accelera per l’operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, asse caldo col Besiktas: non solo Asllani, il club turco punta su Frattesi e Pavard. Ecco tutti i dettagliIl Besiktas sta trattando il riscatto di Asllani, mentre l'Inter valuta la cessione di altri due giocatori, Frattesi e Pavard, per finanziare le...

Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa LangDopo che il Galatasaray ha deciso di non procedere con il riscatto di Noa Lang, un’altra squadra turca sembra interessata all’esterno olandese.

Temi più discussi: Frattesi, Asllani e Pavard sul mercato: Inter, può arrivare un tesoretto prezioso da 40-50 milioni!; Inter - Bayern Monaco: 2-2 | Champions League - Risultati; Da Frattesi ad Asllani fino a Pavard, l’Inter pensa alle loro cessioni per un ricco tesoretto: i dettagli; Bologna - Inter: 1-0 | Serie A - Risultati.

Non solo Asllani: nei discorsi tra Besiktas e Inter anche Frattesi e Pavard. @FcInterNewsit x.com

Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagliIl futuro del difensore francese è lontano dal club nerazzurro: dopo il rientro da Marsiglia, la società turca è interessata ... msn.com

[Sky] La distanza tra l'Inter e il Liverpool per Jones è di 10 milioni, il Liverpool vuole 30 milioni + percentuali per le vendite future, mentre la prima offerta dell'Inter per Jones è di 20 milioni reddit

Frattesi, Asllani e Pavard sul mercato: Inter, può arrivare un tesoretto prezioso da 40-50 milioni!Le tre cessioni potrebbero fruttare una cifra importante per i nerazzurri. Carlos Augusto resta: presto il rinnovo del contratto ... tuttosport.com