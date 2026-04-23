Dopo che il Galatasaray ha deciso di non procedere con il riscatto di Noa Lang, un’altra squadra turca sembra interessata all’esterno olandese. Il Besiktas avrebbe mostrato interesse per il giocatore, che attualmente si trova in una fase di valutazione tra diverse opzioni. La trattativa tra il club turco e il giocatore potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Appurato che il Galatasaray sta prontamente abbandonando l’idea di riscattare Noa Lan g, ecco che un altro club turco potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per l’esterno olandese. A riportarlo è Sporx, nota testata turca. Secondo quanto riportato dal portale turco, il Be?ikta? proporrà al Napoli un prestito con diritto di riscatto per perseguire l’obiettivo di riportare Noa tra le file dei bianconeri. Infatti, Lang nel 2010 ebbe un brevissimo passaggio nelle giovanili del club, quando si trasferì in Turchia per seguire il patrigno, calciatore che all’epoca fu ingaggiato dal Kas?mpa?a. La permanenza durò poco e anche Noa se ne andò. Lang, una grana da non sottovalutare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa Lang

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