L’Inter ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Aleksandar Stankovic, che torna a vestire la maglia nerazzurra. La società ha esercitato il diritto di riacquisto e ha concluso l’accordo con il calciatore. La firma è avvenuta nelle ultime ore, segnando il primo acquisto ufficiale della squadra in vista della prossima stagione. Non sono stati comunicati dettagli finanziari o termini contrattuali.

Primo acquisto ufficiale da parte dell’Inter in vista della prossima stagione con i nerazzurri che hanno esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovic. Inter, colpo Stankovic a centrocampo (Ansa Foto) – calciomercato.it Arriva la nota ufficiale da parte dell’Inter che ha reso noto di aver riportato a casa Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, centrocampista che era finito sul taccuino di diverse società europee: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovi? dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Inter, ora è ufficiale: Aleksandar Stankovic è un nuovo calciatore nerazzurro

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Aleksandar Stankovi brilla in Belgio: talento, gol, personalità e DNA nerazzurro!

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L’Inter riprende Aleksandar Stankovic dal Bruges ma spunta l’ombra della cessione immediata: la mossa che divide il mercato nerazzurroL’Inter ha riacquisito il centrocampista serbo Aleksandar Stankovic dal Bruges, esercitando il diritto di recompra previsto nel contratto.

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Temi più discussi: Stankovic jr torna a casa: è esploso al Bruges, ora Chivu lo studia. Ma il futuro è un rebus; Inter, Stankovic torna ma potrebbe partire. La cifra richiesta dal club per il centrocampista; Jones sorpassa Koné, svolta nel mercato dell’Inter: perché il centrocampista della Roma ora non è più il favorito; Inter, Stankovic torna ma il futuro è in bilico: Con questo tipo di offerta difficile dire no.

Aleksandar #Stankovic piace molto all'estero: in Premier League e Bundesliga ha estimatori pronti ad investire. L' #Inter lo valuta almeno 40 milioni e davanti ad un'offerta simile sarebbe difficile restare indifferenti, ma per ora è ancora tutto da decidere. [ x.com

[Nico Schira] Ivan Provedel ha dato il via libera per unirsi all'Inter con un contratto fino al 2028 con l'opzione per un anno in più. Ora spetta alla Lazio decidere se è disposta a vendere il portiere. reddit

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