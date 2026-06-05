Inter ora è ufficiale | Aleksandar Stankovic è un nuovo calciatore nerazzurro

Da calciomercato.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Aleksandar Stankovic, che torna a vestire la maglia nerazzurra. La società ha esercitato il diritto di riacquisto e ha concluso l’accordo con il calciatore. La firma è avvenuta nelle ultime ore, segnando il primo acquisto ufficiale della squadra in vista della prossima stagione. Non sono stati comunicati dettagli finanziari o termini contrattuali.

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Primo acquisto ufficiale da parte dell’Inter in vista della prossima stagione con i nerazzurri che hanno esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovic. Inter, colpo Stankovic a centrocampo (Ansa Foto) – calciomercato.it Arriva la nota ufficiale da parte dell’Inter che ha reso noto di aver riportato a casa Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, centrocampista che era finito sul taccuino di diverse società europee: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovi? dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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