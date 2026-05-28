L’Inter ha riacquisito il centrocampista serbo Aleksandar Stankovic dal Bruges, esercitando il diritto di recompra previsto nel contratto. La cifra pagata è di 23 milioni di euro. La decisione ha suscitato divisioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, alcuni dei quali ipotizzano una possibile cessione immediata del giocatore. La mossa è stata ufficializzata, ma non sono stati forniti dettagli sui piani futuri del club riguardo al centrocampista.

L’ Inter ha deciso di riportare a Milano il centrocampista serbo Aleksandar Stankovic, esercitando ufficialmente il diritto di recompra stabilito con il Bruges a fronte di un investimento contrattualizzato di 23 milioni di euro. Il giovane mediano, nato nel 2005, si è reso protagonista di un’ottima stagione in Belgio, mettendosi in luce per le sue qualità tecniche sia nel campionato locale sia soprattutto sul prestigioso palcoscenico della Champions League. Tuttavia, la notizia del suo ritorno in nerazzurro è stata immediatamente accompagnata da indiscrezioni giornalistiche che ne paventano una cessione istantanea a titolo definitivo. Questa... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter riprende Aleksandar Stankovic dal Bruges ma spunta l’ombra della cessione immediata: la mossa che divide il mercato nerazzurro

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