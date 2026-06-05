Inter la prima stagione con Chivu in panchina è super | Scudetto e Coppa Italia

L'Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia nella prima stagione con Chivu come allenatore. La squadra ha conquistato due trofei nello stesso anno, segnando un risultato positivo. L'unico risultato negativo è stato l'eliminazione dalla Champions League. La stagione si è conclusa con questa doppia vittoria nazionale, mentre in ambito europeo non sono stati raggiunti i risultati sperati.

Inter News 24 I nerazzurri tornano a vincere due trofei nella stessa stagione alla prima con il tecnico rumeno in panchina, l’unica delusione è la Champions League. È appena terminata la stagione 202526 di Serie A e l’Inter ne è stata l’assoluta protagonista. I nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo in Italia, chiudendo meritatamente davanti a tutti. Il merito principale del club milanese è stata la maggior continuità rispetto alle varie Napoli, Milan e Juventus, aspetto che le ha permesso come detto di portare a casa addirittura due trofei. Il protagonista assoluto di quest’anno porta un nome e un cognome ben preciso: Christian Chivu. Arrivato la scorsa estate dopo la buona esperienza sulla panchina del Parma, l’allenatore rumeno ha subito impressionato per leadership e idee chiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Chivu guida l'Inter al trionfo in Coppa Italia

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Chivu leader della stagione dell’Inter: scudetto e Coppa Italia in bachecaDurante la stagione, un calciatore ha assunto il ruolo di leader della squadra, contribuendo alla conquista di due trofei nazionali.

Trionfo Inter, Chivu raddoppia. La Coppa Italia dopo lo scudetto. Altro scatto nella storia con LautaroL'Inter ha conquistato la decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio in finale, aggiungendo il trofeo alla vittoria dello scudetto.

Temi più discussi: Sarri prima della finale di Coppa Italia: Dobbiamo crederci fino alla follia. Con la Lazio sono tornato a divertirmi; Coppa Italia, le prime partite ufficiali della nuova stagione 2026/27: la Lazio sfiderà il Mantova; Marotta: 'Bastoni è contento all'Inter, penso che resterà con noi'; Inter, intesa con Chivu per il rinnovo: firma fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio.

Dopo la stagione vissuta con l'Inter Under 23 e il debutto in prima squadra con tanto di assist in Coppa Italia contro il Torino, Issiaka Kamate è infatti in procinto di trasferirsi nel campionato belga x.com

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