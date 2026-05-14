Durante la stagione, un calciatore ha assunto il ruolo di leader della squadra, contribuendo alla conquista di due trofei nazionali. La squadra ha portato a casa sia lo scudetto che la Coppa Italia, portando a termine un percorso vincente. Il calciatore in questione ha giocato un ruolo determinante, guidando la formazione in diverse partite chiave. La vittoria di entrambi i trofei rappresenta un risultato importante per il club e i suoi tifosi.

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© Internews24.com - Chivu leader della stagione dell’Inter: scudetto e Coppa Italia in bacheca

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