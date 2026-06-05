Il club ha fatto un’offerta all’Atalanta per il giovane laterale, ex Cagliari, che è considerato il principale candidato per la fascia destra dopo la partenza di Dumfries. La società ha confermato che il giocatore rappresenta una priorità nel mercato in corso. La trattativa con l’Atalanta è in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui termini dell’offerta. La decisione sulla cessione dipenderà dall’accordo tra i due club.

Il giovane laterale ex Cagliari è un obiettivo caldo della dirigenza campione d’Italia dopo la partenza di Dumfries Non è più un mistero ormai: Marco Palestra è l’obiettivo numero uno per la fascia destra dell’ Inter dopo l’addio di Dumfries. Marco Palestra, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it Una condizione necessaria per l’assalto al baby di proprietà dell’ Atalanta, con il club campione d’Italia che già nelle scorse settimane aveva messo in conto la cessione del nazionale olandese. Dumfries volerà con la sua Olanda in America per il Mondiale dopo aver sostenuto le visite mediche con il Real Madrid, che verserà la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro nelle casse di Okatree. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calciomercato.it - Inter, Juve o Premier? La priorità di Palestra e l’offerta all’Atalanta | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PALESTRA: RILANCIO E DISTANZACI SONO ALTERNATIVESOLET, MANCINI, PROVEDEL...

Notizie e thread social correlati

Palestra verso la Premier League, l’Atalanta fissa il prezzo: le cifre | CMSi diffonde la voce di un possibile trasferimento di un calciatore dalla Serie A alla Premier League.

Assalto Inter per Palestra: offerta fuori mercato e senza scambio | CML'Inter ha presentato un'offerta per il talento dell'Atalanta e della Nazionale, ma questa proposta è risultata fuori mercato e senza scambio.

Temi più discussi: ?? Leao si offre all'Arsenal. Juventus, i nomi per il dopo Vlahovic; Juve, Bremer non è incedibile e può lasciare: ci pensano Premier e Bayern. Il prezzo e la posizione del difensore; Juve, Bremer si allontana. C'è il Bayern oltre la Premier, e ha la carta Kim da giocarsi...; Alisson va alla Juventus o resta al Liverpool? Com'è andata la stagione tra numeri top, infortuni e il dualismo con Mamardashvili.

Questione di Juventus (@QuestioneDiJuve) / Posts / X x.com

Douglas Luiz torna alla Juventus [Fabrizio Romano] reddit

Juventus: inserimento per Palestra! Cosa succede tra Inter, Atalanta e CityPalestra alla Juventus - Il nome di Marco Palestra rischia sempre di più di finire al centro di una vera e propria telenovela di ... fantamaster.it

Juve, Carlos Augusto per il post Cambiaso? Il brasiliano affascinato dai bianconeriLa Juventus potrebbe puntare su Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano classe 1999 dell'Inter, per sostituire Andrea Cambiaso. tuttojuve.com