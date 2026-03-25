Palestra verso la Premier League l’Atalanta fissa il prezzo | le cifre | CM

Si diffonde la voce di un possibile trasferimento di un calciatore dalla Serie A alla Premier League. La società avrebbe stabilito un prezzo per la cessione e le trattative sono in corso. La notizia si basa su indiscrezioni di mercato e non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione potrebbe influenzare il futuro del calciatore e le dinamiche della squadra.

Marco Palestra potrebbe dire addio alla Serie A per andare a giocare in Inghilterra: indiscrezione clamorosa. Ha appena 21 anni, ma sta facendo grandissime cose con la maglia del Cagliari. Marco Palestra è una delle più grandi rivelazioni di questo campionato: non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo, ma servirà un’offerta importante per convincere l’ Atalanta (club proprietario del cartellino) a liberarlo in estate. Palestra in azione – Calciomercatoit (Ansa Foto) Adesso, però, dall’Inghilterra arriva una nuova minaccia per tutte le squadre interessate alle prestazioni dell’esterno classe 2005. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Palestra verso la Premier League, l’Atalanta fissa il prezzo: le cifre | CM Articoli correlati Le big italiane pazze di Castro, il Bologna fissa il prezzo | CMGrazie alla sua rete messa a segno contro il Brann, Santiago Castro ha permesso al Bologna di vincere la partita di andata degli spareggi di Europa... Lazio, Cancellieri verso il Brentford: le cifre e i dettagli | CM.ITMatteo Cancellieri potrebbe essere il terzo giocatore della Lazio a salutare la squadra capitolina durante la sessione di mercato invernale con il... Altri aggiornamenti su Premier League Temi più discussi: Palestra con Dumfries! Il piano dell'Inter per rinforzare la fascia destra in estate; Una partita di Premier League interrotta per la prima volta a causa di insulti razzisti; Newcastle-Sunderland, partita interrotta per la prima volta a causa di insulti razzisti: cosa è successo; Premier League, al Nottingham lo scontro salvezza col Tottenham. Inter: Joaquin Correa verso la Premier, possibile offerta di 15 milioni dal BournemouthIn questa stagione, l'attaccante argentino ha partecipato poco al gioco della formazione di Simone Inzaghi. Molto spesso gli sono state preferite altre scelte, come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, per ... it.blastingnews.com Bayern Monaco, Mané verso la Premier League: Manchester United e Newcastle in poleLa Premier League punta Sabio Mané. L’attaccante del Bayern Monaco ha attirato su di sé le attenzioni dall’Inghilterra con diversi club sulle sue tracce. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ... tuttomercatoweb.com La Premier League continua a diventare un modello da seguire, per spettacolo in campo e ora anche per vicinanza al pubblico degli stadi inglesi "La Premier League e i club riconoscono l’aumento dei costi associati agli spostamenti necessari per seguire - facebook.com facebook Come sottolineato da Opta, Scott #McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League McFratm in Italia è una furia x.com