Assalto Inter per Palestra | offerta fuori mercato e senza scambio | CM
L'Inter ha presentato un'offerta per il talento dell'Atalanta e della Nazionale, ma questa proposta è risultata fuori mercato e senza scambio. La società nerazzurra è molto interessata al giocatore, che resta uno degli obiettivi principali. La risposta della squadra bergamasca non è stata ancora comunicata ufficialmente.
Il talento dell’Atalanta e della Nazionale rimane un obiettivo caldo del club campione d’Italia: la risposta della ‘Dea’ Non è un mistero il ‘debole’ della dirigenza interista per Marco Palestra. Il gioiello dell’ Atalanta è in cima alla lista dei desideri dell’ Inter e di Chivu, quest’ultimo sempre più vicino all’ufficialità per il rinnovo in panchina fino al 2028 (più opzione). Marco Palestra, obiettivo dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza campione d’Italia segue ormai da tempo Palestra, protagonista di un’ottima stagione in prestito al Cagliari e che si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale. Il classe 2005 rientrerà a luglio all’ Atalanta, dove troverà tutto nuovo: dal Ds Giuntoli all’allenatore Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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#Inter, #Palestra è la priorità: pronto l’assalto al talento dell’ #Atalanta x.com
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