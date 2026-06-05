Inter intreccio per Palestra | Matteo Cocchi cambia agente e si lega ad Alessandro Lucci

Notizia in breve

Matteo Cocchi ha cambiato agenzia, passando dalla sua precedente rappresentanza alla World Soccer Agency, guidata da Alessandro Lucci. L’esterno mancino dell’Under 23 dell’Inter ha così siglato un nuovo accordo con il nuovo agente. Questa mossa potrebbe facilitare il trasferimento del giocatore all’Atalanta, considerando il coinvolgimento dell’agenzia nel settore. Cocchi ha 20 anni e ha firmato con la nuova agenzia nelle ultime ore.