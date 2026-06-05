Inter intreccio per Palestra | Matteo Cocchi cambia agente e si lega ad Alessandro Lucci
Matteo Cocchi ha cambiato agenzia, passando dalla sua precedente rappresentanza alla World Soccer Agency, guidata da Alessandro Lucci. L’esterno mancino dell’Under 23 dell’Inter ha così siglato un nuovo accordo con il nuovo agente. Questa mossa potrebbe facilitare il trasferimento del giocatore all’Atalanta, considerando il coinvolgimento dell’agenzia nel settore. Cocchi ha 20 anni e ha firmato con la nuova agenzia nelle ultime ore.
di Lorenzo Vezzaro L’esterno mancino dell’Under 23 nerazzurra Cocchi passa alla World Soccer Agency: una mossa che potrebbe sbloccare l’affare con l’Atalanta. Il mercato dell’ Inter si muove sull’asse Milano-Bergamo e vede come assoluto protagonista Matteo Cocchi. Il nome del giovane e talentuoso esterno mancino della formazione Under 23 nerazzurra è finito al centro dei riflettori non solo per le sue ottime prestazioni, ma soprattutto perché potrebbe rappresentare la pedina di scambio chiave da inserire nell’offerta da recapitare all’ Atalanta per arrivare a Marco Palestra, l’obiettivo designato per la corsia di destra. Nelle ultime ore, intanto, è arrivato un importante annuncio ufficiale che riguarda proprio il futuro del classe 2007. 🔗 Leggi su Internews24.com
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