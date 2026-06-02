Mancini idea Inter se non rinnova! Si insiste per Palestra | possibile inserimento di Cocchi come contropartita

Da internews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell'Inter non ha ancora firmato il rinnovo del contratto. La società continua a spingere per un accordo e starebbe valutando un inserimento come contropartita di Cocchi, che potrebbe essere scambiato con Palestra. La trattativa resta in corso, senza conferme definitive.

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