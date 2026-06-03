Inter accelera per Marco Palestra | l’agente Alessandro Lucci a Milano Moretto | Ci possono essere contatti

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'agente Alessandro Lucci si trova a Milano per seguire le trattative con l'Inter riguardo a Marco Palestra. La società nerazzurra sta accelerando le operazioni per assicurarsi il giocatore. Un dirigente ha confermato che potrebbero esserci ulteriori contatti nei prossimi giorni. L'esterno è al centro delle discussioni tra le parti, con l'obiettivo di portarlo in rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Lucci a Milano. L’indiscrezione di Moretto sul proseguo della trattativa per l’esterno. L’ Inter continua a spingere per Marco Palestra: dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid, il club nerazzurro ha messo il giovane esterno dell’ Atalanta al centro dei propri piani di mercato. INTER E CIFRE ALTE – «Palestra è il primissimo nome per l’Inter, che ci lavora da settimane: bisogna capire a che cifra aprirà l’Atalanta. Sicuramente serve una cifra intorno molto alta intorno ai 50 milioni», ha spiegato il giornalista Matteo Moretto. AGENTE A MILANO – «Oggi posso dirvi in esclusiva che l’agente di Palestra Alessandro Lucci è a Milano: se viene a Milano, lo fa per temi di mercato, non si sposta per fare shopping. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

inter accelera per marco palestra l8217agente alessandro lucci a milano moretto ci possono essere contatti
© Internews24.com - Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Inter accelera per Marco Palestra: Marotta avvia i primi contatti con l’Atalanta per bloccare il talento azzurroL’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per acquistare Marco Palestra, esterno proveniente dal Cagliari e di proprietà dell’Atalanta.

L’Inter accelera per Marco Palestra: sul tavolo dell’Atalanta c’è la carta Frattesi per sbloccare l’affareL’Inter ha avviato trattative per ingaggiare Marco Palestra, considerato un rinforzo per la corsia laterale destra.

Temi più discussi: Minaccia Real su Dumfries, l'Inter accelera per Palestra: offerta di 40 mln + 5 all'Atalanta. L'esterno: Pronto per una big; Marotta chiama Percassi, l'Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto: giovane, pronto, duttile; Inter, la priorità è Palestra. Presentata la prima offerta all'Atalanta, le cifre; Inter, avanza Palestra: il Real Madrid su Dumfries.

marco palestra inter accelera per marcoPalestra-Inter, Marotta chiama Percassi: Dumfries il nodo per scogliere la trattativaMarco Palestra è il nome forte per la fascia nerazzurra: Atalanta resiste e lo valutazione 40-50 milioni. Inter al lavoro ... affaritaliani.it

marco palestra inter accelera per marcoAnche Palestra, Inter più forte, Juve ferma!L'Inter accelera per Marco Palestra. L'Atalanta è pronta a trattare la cessione dell'esterno, valutato tra 40 e 50 milioni di euro. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web