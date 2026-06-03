Inter accelera per Marco Palestra | l’agente Alessandro Lucci a Milano Moretto | Ci possono essere contatti

L'agente Alessandro Lucci si trova a Milano per seguire le trattative con l'Inter riguardo a Marco Palestra. La società nerazzurra sta accelerando le operazioni per assicurarsi il giocatore. Un dirigente ha confermato che potrebbero esserci ulteriori contatti nei prossimi giorni. L'esterno è al centro delle discussioni tra le parti, con l'obiettivo di portarlo in rosa.

di Paolo Moramarco Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Lucci a Milano. L’indiscrezione di Moretto sul proseguo della trattativa per l’esterno. L’ Inter continua a spingere per Marco Palestra: dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid, il club nerazzurro ha messo il giovane esterno dell’ Atalanta al centro dei propri piani di mercato. INTER E CIFRE ALTE – «Palestra è il primissimo nome per l’Inter, che ci lavora da settimane: bisogna capire a che cifra aprirà l’Atalanta. Sicuramente serve una cifra intorno molto alta intorno ai 50 milioni», ha spiegato il giornalista Matteo Moretto. AGENTE A MILANO – «Oggi posso dirvi in esclusiva che l’agente di Palestra Alessandro Lucci è a Milano: se viene a Milano, lo fa per temi di mercato, non si sposta per fare shopping. 🔗 Leggi su Internews24.com

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