L'Inter sta valutando diversi possibili acquisti per la prossima stagione. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza ci sono un difensore e un centrocampista, con attenzione anche a un attaccante già in rosa. Si discute di possibili operazioni di mercato e di rinnovi contrattuali, senza ancora annunci ufficiali. La società segue attentamente le opportunità per rafforzare la rosa in vista dell’estate.

di Alberto Petrosilli Le ultime indiscrezioni tra possibili rinforzi e obiettivi monitorati dalla dirigenza: tutti i nomi per il futuro dell’Inter di Chivu. L’ Inter continua a valutare diverse opzioni in vista della prossima sessione di mercato. A fare il punto della situazione è stato Luca Marchetti negli studi di Sky Sport, analizzando alcuni dei profili che potrebbero entrare nei radar nerazzurri nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Gianluca Mancini, difensore della Roma e protagonista di una stagione importante culminata con la qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, difesa e mercato: da Mancini a Solet, tutti gli scenari per l’estate nerazzurra

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