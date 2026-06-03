Inter difesa e mercato | da Mancini a Solet tutti gli scenari per l’estate nerazzurra

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter sta valutando diversi possibili acquisti per la prossima stagione. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza ci sono un difensore e un centrocampista, con attenzione anche a un attaccante già in rosa. Si discute di possibili operazioni di mercato e di rinnovi contrattuali, senza ancora annunci ufficiali. La società segue attentamente le opportunità per rafforzare la rosa in vista dell’estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Alberto Petrosilli Le ultime indiscrezioni tra possibili rinforzi e obiettivi monitorati dalla dirigenza: tutti i nomi per il futuro dell’Inter di Chivu. L’ Inter continua a valutare diverse opzioni in vista della prossima sessione di mercato. A fare il punto della situazione è stato Luca Marchetti negli studi di Sky Sport, analizzando alcuni dei profili che potrebbero entrare nei radar nerazzurri nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Gianluca Mancini, difensore della Roma e protagonista di una stagione importante culminata con la qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

inter difesa e mercato da mancini a solet tutti gli scenari per l8217estate nerazzurra
© Internews24.com - Inter, difesa e mercato: da Mancini a Solet, tutti gli scenari per l’estate nerazzurra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Inter, la cessione di De Vrij e i nomi per rinnovare la difesa nerazzurra: Gila, Mancini e non solo…

Mercato Inter, per la difesa sondato anche il profilo di Solet: ecco tutti i dettagliIl mercato dell’Inter si concentra anche sul reparto difensivo, con l’interesse rivolto a un difensore centrale.

Temi più discussi: Bastoni, Muharemovic, Solet, Ndicka: il piano Inter per la difesa; Inter: offerti Alaba e Maguire, ma il vero obiettivo in difesa è Solet che ora si avvicina; Inter, spunta Mancini per la difesa. Le ultime su Dumfries e la strategia per Palestra; Inter, priorità Solet per la difesa. E intanto viene offerto Maguire.

inter difesa e mercatoInter, mercato difensori: offerti Alaba e MaguireL’Inter è una meta sempre più appetibile per il mercato internazionale. E così già dalle ultime settimane del campionato tanti procuratori si sono affacciati in sede, o almeno hanno contattato il dies ... gazzetta.it

inter difesa e mercatoMercato Inter: sfumato il colpo gratis che va a Madrid, ma c’è già il sì di un altro difensoreMentre il grande obiettivo per la difesa vola a Madrid a cifre folli, la dirigenza interista reagisce e incassa il sì di un altro centrale. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web