Il centrocampista classe 2005 ha effettuato visite mediche presso il Coni a Milano. Dopo aver lasciato il club, ha incontrato i dirigenti per discutere il suo futuro. La sua presenza nel capoluogo lombardo è stata confermata, ma non sono stati resi noti dettagli sugli accordi o le decisioni prese durante l'incontro. La situazione contrattuale e le prossime mosse del calciatore saranno comunicate ufficialmente in seguito.

di Alberto Petrosilli Il centrocampista classe 2005 Aleksandar Stankovic è tornato a Milano ha svolto le visite mediche al Coni. Futuro da decidere. Giornata importante per Aleksandar Stankovic, rientrato a Milano per incontrare l’FC Internazionale Milano e discutere del proprio futuro. Come riferito da Pasquale Guarro, il centrocampista classe 2005 nella giornata di oggi ha sostenuto le rituali visite mediche al Coni, passaggio che precede i colloqui con il club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’Inter vuole valutare con attenzione il percorso migliore per la crescita del giovane talento serbo, reduce da una stagione positiva che ha attirato l’interesse di diversi club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Aleksandar Stankovic torna a Milano: incontro con il club per decidere il futuro

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