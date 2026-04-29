richiamo di integratori alimentari arcangea allo zinco livelli eccessivi di piombo nei flaconi di 3 lotti

Tre lotti di integratori alimentari dello stesso marchio sono stati richiamati a causa di livelli elevati di piombo trovati nei campioni. Il produttore ha avviato la procedura di ritiro e ha comunicato che i prodotti interessati sono stati distribuiti in diverse regioni. Non sono stati segnalati casi di intossicazione, ma si consiglia di evitare l’assunzione degli integratori coinvolti. La questione riguarda esclusivamente i tre lotti identificati dai numeri di produzione.

È scattato il richiamo, come segnalato dal Ministero della Salute, per due lotti di integratori alimentari di zinco liposomiale e un lotto di Vistal-Gea a marchio Arcangea in quanto sono stati riscontrati nei prodotti eccessivi livelli di piombo. A informare il Ministero è stato il produttore, il cui stabilimento si trova in via Gessi 18, a Borghi, in provincia di Forlì-Cesena. Richiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, 3 lotti coinvolti: eccessivi livelli di piombo Gli integratori in questione sono i seguenti: Zinco liposomiale, in confezioni da 60 capsule (400 mg), appartenente ai lotti numero 25307 con il termine minimo di conservazione (TMC) 112028 e 26036 con il TMC 022029.🔗 Leggi su Virgilio.it

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