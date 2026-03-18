Ricercatori italiani hanno individuato alcuni integratori e cibi da evitare per chi soffre di sindrome del QT lungo. Questa condizione cardiaca provoca alterazioni nell’attività elettrica del cuore, aumentando il rischio di aritmie gravi e morte improvvisa. La scoperta si concentra su specifiche scelte alimentari e integrative che possono influenzare la salute del cuore in modo diretto.

La sindrome del QT lungo è un’anomalia cardiaca che altera la stabilità elettrica del cuore, aumentando sensibilmente il pericolo di aritmie gravi e morte improvvisa, specialmente nei giovani sotto i 40 anni. Un’importante ricerca condotta dall’Università di Pavia e dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri ha dimostrato per la prima volta che specifici alimenti e integratori possono scatenare crisi elettriche in chi è predisposto. Lo studio, pubblicato su Advances in Nutrition, elenca sostanze insospettabili come il succo di pompelmo e la liquirizia tra i fattori di rischio clinico, offrendo una nuova guida pratica per prevenire arresti cardiaci attraverso la dieta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sindrome del QT lungo, la svolta dei ricercatori italiani: ecco integratori e cibi da evitare per salvare il cuore

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