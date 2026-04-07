Violenza sulle donne Cadmi compie 40 anni | è stato il primo centro antiviolenza in Italia

Nel 1986, a Milano, nasceva la Casa delle donne maltrattate, conosciuta come Cadmi. È stato il primo centro antiviolenza istituito in Italia, dedicato all’assistenza delle donne vittime di violenza. In questi quarant’anni, l’organizzazione ha fornito supporto e servizi a molte persone, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua fondazione ha segnato un passo importante nella lotta contro la violenza di genere nel paese.

Fondato a Milano nel 1986, ha aiutato oltre 38mila vittime. Giovedì 16 aprile è prevista una conferenza in comune Nel 1986 nasceva a Milano la Casa delle donne maltrattate, Cadmi. È stato il primo centro antiviolenza in Italia. Sono passati quarant’anni: in occasione di questo anniversario l’Associazione promuove un’indagine qualitativa sull’impatto del suo impegno al fianco delle donne, nelle aziende, nelle istituzioni e in ogni ambito della società civile. I risultati dell’indagine verranno presentati il 16 aprile in un incontro presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, con il patrocinio del Comune di Milano. Parteciperanno moltissime voci, fra cui: Elena Lattuada, Delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere; Cristina Carelli, Presidente di D. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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