Il primo centro antiviolenza in Italia festeggia 40 anni di attività. La presidente dell’associazione ha dichiarato a Tgcom24 che il centro non si limita a offrire un servizio di accoglienza, ma mira a promuovere un cambiamento sociale. La Casa di accoglienza di Milano rappresenta un punto di riferimento per le donne vittime di violenza, offrendo assistenza e supporto in un percorso di uscita dalla situazione di abuso.

Una storia di accoglienza e ascolto che dura da 40 anni, per le donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale o economica. La Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano (Cadmi) festeggia nel 2026 un compleanno speciale: nata nel 1986 all'interno dell'Udi (Unione donne in Italia), è il primo centro antiviolenza del nostro Paese. La sua nascita è legata a "figure di donne femministe degli anni Settanta", spiega Manuela Ulivi, avvocata e presidente di Cadmi. "Dall'esperienza degli anni Settanta del femminismo, della liberazione e della parità tra i sessi, della libertà delle donne di svolgere la loro vita come ritenevano, con le l divorzio e sull'aborto, era nata la necessità di fare un'attività di informazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il primo centro antiviolenza in Italia compie 40 anni, la presidente a Tgcom24: "Non solo un servizio, vogliamo essere attrici di cambiamento"

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