Insetti nelle sale chirurgiche del Maggiore | chiuse dal primo giugno Vignali | A rischio interventi e liste d’attesa

Notizia in breve

Le sale chirurgiche dell’Ospedale Maggiore di Parma sono state chiuse dal primo giugno a causa di un'infestazione di insetti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle procedure e prevenire rischi per i pazienti. La chiusura potrebbe influire sul numero di interventi programmati e sulle liste d’attesa. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato la durata delle chiusure o le misure di bonifica in atto.