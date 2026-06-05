Insetti nelle sale chirurgiche del Maggiore | chiuse dal primo giugno Vignali | A rischio interventi e liste d’attesa
Le sale chirurgiche dell’Ospedale Maggiore di Parma sono state chiuse dal primo giugno a causa di un'infestazione di insetti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle procedure e prevenire rischi per i pazienti. La chiusura potrebbe influire sul numero di interventi programmati e sulle liste d’attesa. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato la durata delle chiusure o le misure di bonifica in atto.
“All’Ospedale Maggiore di Parma si chiude per infestazione il cuore della chirurgia: possibile impatto sugli interventi chirurgici e sulle liste d’attesa”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, che ha presentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Si parla di: Insetti nelle sale chirurgiche del Maggiore: chiuse dal primo giugno. Vignali: A rischio interventi e liste d’attesa; La denuncia: Nidi di insetti, sospesa l’attività operatoria al Maggiore.