Cataratta si opera anche di domenica | 30 interventi per abbattere le liste d' attesa
BRINDISI - Domenica 12 aprile, nell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale "Perrino" di Brindisi, il dottor Giuseppe Durante, primario dell’Uoc, e il dottor Marco Leozappa, coadiuvati dall’intera équipe dei medici di reparto e assistiti dagli anestesisti, effettueranno una seduta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Chirurgia della cataratta anche di domenica al Policlinico: 60 interventi no stop nelle sale di OculisticaGiornata straordinaria dedicata alla riduzione dei tempi per gli interventi oculistici, con tre sale operatorie attive e focus sui pazienti più...
Il Piano della Regione per abbattere le liste d'attesa: weekend intenso al Policlinico di BariIn particolare sono programmate 329 prestazioni ambulatoriali, di cui 206 prime visite, fondamentali per favorire l’ingresso dei pazienti nei...