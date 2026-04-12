La sanità in Calabria affronta da tempo lunghe liste d’attesa che rendono difficile l’accesso alle cure. Con la fine del commissariamento, si temono ripercussioni sulla situazione già critica, aggravata da una gestione che fatica a trovare un equilibrio tra promesse e realtà quotidiana. La questione si intreccia con i problemi strutturali del sistema sanitario regionale, che rischiano di portare a un nuovo punto di crisi.

La sanità calabrese rischia di subire un colpo letale proprio mentre si celebra la fine del commissariamento, a causa di una gestione che sembra aver smarrito la rotta tra promesse elettorali e realtà operativa. Mentre i centri decisionali discutono di nuovi ospedali e progetti infrastrutturali, i cittadini si scontrano con tempi di attesa che proiettano le prestazioni mediche nel futuro lontano, mettendo in dubbio la tenuta stessa del sistema regionale. L’illusione della normalizzazione tra burocrazia e liste d’attesa infinite. Il traguardo dell’uscita dal commissariamento sanitario potrebbe rivelarsi un successo puramente formale, una vittoria da comunicati stampa che non trova riscontro nella vita quotidiana dei calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Calabria: liste d’attesa infinite e il rischio del collasso

Calabria: 600mila rinunce alle cure nel 2025, sanità regionale al collasso tra liste d’attesa e privatizzazioni.L'emergenza sanitaria calabrese, un diritto costituzionale costantemente negato a migliaia di cittadini, è tornata al centro del dibattito pubblico a...

Nella sanità liste d’attesa sempre infiniteMi reco al Cup di Ozzano Emilia (addetti gentilissimi e professionali) per prenotare un esame medico ecodoppler.