Inseguimento da film Sfugge all’alt folle corsa Sperona la ‘gazzella’ | preso

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, scappando in auto e coinvolgendo le forze dell’ordine in un inseguimento per le vie della città. Dopo alcuni minuti di corsa, ha speronato un veicolo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e arrestato. L’incidente ha causato lievi danni al veicolo delle forze dell’ordine, senza altri feriti.

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Sfugge all’alt dei carabinieri e ingaggia un pericoloso inseguimento per le strade della città. Alcuni minuti ad altissima tensione che si sono conclusi con lo speronamento di una ‘gazzella’ e il fuggitivo in manette. L’intervento ha visto impegnate diverse pattuglie dell’Arma e ha avuto come bilancio finale due carabinieri lievemente feriti. L’arrestato è un 29enne incensurato di origine marocchina, residente in provincia. L’uomo comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l’udienza di convalida. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per capire meglio i contorni dell’inseguimento da far west bisogna tornare indietro fino alla notte di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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