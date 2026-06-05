Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, scappando in auto e coinvolgendo le forze dell’ordine in un inseguimento per le vie della città. Dopo alcuni minuti di corsa, ha speronato un veicolo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e arrestato. L’incidente ha causato lievi danni al veicolo delle forze dell’ordine, senza altri feriti.

Sfugge all’alt dei carabinieri e ingaggia un pericoloso inseguimento per le strade della città. Alcuni minuti ad altissima tensione che si sono conclusi con lo speronamento di una ‘gazzella’ e il fuggitivo in manette. L’intervento ha visto impegnate diverse pattuglie dell’Arma e ha avuto come bilancio finale due carabinieri lievemente feriti. L’arrestato è un 29enne incensurato di origine marocchina, residente in provincia. L’uomo comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l’udienza di convalida. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per capire meglio i contorni dell’inseguimento da far west bisogna tornare indietro fino alla notte di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento da film. Sfugge all’alt, folle corsa. Sperona la ‘gazzella’: preso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corre inseguito dalla polizia lungo corso Garibaldi filmando. Diteci voi se non è pep buon.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inseguimento da film a Roma: in moto fugge all'alt, gazzella dei carabinieri centrata da un'auto

Sfugge all'alt, il video del folle inseguimento allo Zen: i residenti ostacolano i carabinieri con un cassonettoUn veicolo ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri e ha proseguito a forte velocità tra le strade dello Zen 2, dando il via a un inseguimento che è...

Temi più discussi: Inseguimento da film. Sfugge all’alt, folle corsa. Sperona la ‘gazzella’: preso; Scorribanda tra due province. Evade, ruba un’auto e si schianta. Condannato dopo la folle corsa; Inseguimento a folle velocità per le strade del centro | 25enne preso nel cortile di casa; Fuga ad alta velocità a Sirignano | arrestato dopo inseguimento.

Inseguimento da film. Sfugge all’alt, folle corsa. Sperona la ‘gazzella’: presoL’uomo è scappato guidando in parte contromano da via Bologna a via Caldirolo. Bloccato dalle pattuglie, è stato arrestato. Due carabinieri lievemente feriti. ilrestodelcarlino.it

Sfuggono all'alt dei carabinieri, l'inseguimento da film e la resa: abbandonano l'auto e scappano a piediIl conducente è stato immediatamente bloccato e arrestato, mentre il passeggero ha cercato di sfuggire ai militari ma è stato raggiunto in un secondo momento I carabinieri della sezione Radiomobile di ... leggo.it