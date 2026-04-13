Sfugge all' alt il video del folle inseguimento allo Zen | i residenti ostacolano i carabinieri con un cassonetto
Un veicolo ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri e ha proseguito a forte velocità tra le strade dello Zen 2, dando il via a un inseguimento che è durato più di dieci minuti. Durante la corsa, alcuni residenti hanno cercato di ostacolare l’auto con un cassonetto, mentre le forze dell’ordine tentavano di fermare il veicolo. L’incidente si è verificato nel quartiere, coinvolgendo diversi mezzi delle forze di polizia.
Ha ignorato l'alt dei carabinieri e si è lanciato in una fuga ad alta velocità tra le strade dello Zen 2, dando vita a un inseguimento spericolato durato oltre dieci minuti. Poi, insieme alle altre quattro persone che erano a bordo con lui, è scappato a piedi tra i padiglioni, facendo perdere le.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arrestoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 39enne per resistenza a pubblico ufficiale.
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