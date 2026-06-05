Iniziata la demolizione della scuola media dopo una lunga storia

Dopo il saluto della cittadinanza e il completamento delle operazioni di svuotamento dell'edificio, sono ufficialmente iniziate le operazioni di demolizione della storica scuola media "Giovanni Ponti" di Trebaseleghe. Si tratta di un momento simbolico e significativo per la comunità, che nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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