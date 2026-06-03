iniziata la demolizione della scuola pascoli

Le ruspe sono entrate in azione per demolire la vecchia scuola di via Mauro Elios. La scuola Pascoli, che ha accompagnato la vita di molte generazioni, sta attualmente subendo i lavori di smantellamento. La demolizione riguarda l’edificio che si trova nel centro di Bellaria Igea Marina. I lavori sono iniziati in questi giorni e riguardano un edificio storico per la comunità locale.

Le ruspe sono entrate in azione alla Pascoli. È iniziata in questi giorni la demolizione della vecchia scuola di via Mauro Elios, uno degli edifici che per generazioni hanno accompagnato la vita quotidiana di Bellaria Igea Marina. Dopo l’ultima campanellina di sabato, toccherà alla Carducci, nel quartiere della Borgata vecchia: anche lì si aprirà il cantiere che porterà all’abbattimento, da completare entro il 30 giugno. C’è un velo di nostalgia nel vedere scomparire muri, aule e corridoi attraversati da migliaia di bambini. Ancora adesso è presente qualche vecchio cartellone di un’infanzia che si è fatta grande. Ma il futuro delle due aree è già al centro del confronto politico e amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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