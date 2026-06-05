Tra i sintomi più comuni del linfoma di Hodgkin ci sono ingrossamento dei linfonodi, febbre, sudorazioni notturne e perdita di peso. Questi segnali devono essere approfonditi se persistono, poiché rappresentano indicatori di possibili problemi. La diagnosi si basa su esami clinici, analisi del sangue e biopsie. Le terapie attuali hanno migliorato significativamente le prospettive di cura, rendendo questa forma di tumore del sangue più trattabile rispetto al passato.

I l linfoma di Hodgkin è uno dei tumori del sangue più conosciuti, ma anche uno di quelli che negli ultimi decenni ha beneficiato dei maggiori progressi terapeutici. Oggi, grazie a diagnosi più precoci e a trattamenti sempre più efficaci e mirati, le probabilità di guarigione sono molto elevate, soprattutto nelle persone più giovani. Nonostante ciò, ricevere una diagnosi di linfoma resta un evento che suscita preoccupazione e molte domande. Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Chi è più a rischio? E quali sono le cure oggi disponibili? Linfoma non Hodgkin, la nuova frontiera dell’immunoterapia che sostituisce la chemio X Che cos’è il linfoma di Hodgkin. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ingrossamento dei linfonodi, febbre, sudorazioni notturne e perdita di peso: quando è il caso di approfondire? Ecco come si diagnostica e si cura oggi il linfoma di Hodgkin

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