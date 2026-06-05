Natalia Paragoni ha annunciato sui social di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, pochi mesi dopo la nascita della sua seconda figlia. La donna ha condiviso di aver ricevuto la diagnosi in un momento successivo alla nascita, senza specificare ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La notizia è stata diffusa attraverso un post sui social network, dove ha parlato della sua esperienza personale. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle eventuali terapie o sul decorso della malattia.

Natalia Paragoni ha raccontato sui social di aver scoperto un linfoma di Hodgkin dopo la nascita della secondogenita Beatrice. L'influencer ha già iniziato la chemioterapia e parla di paura, forza e famiglia. Natalia Paragoni è una delle creator più seguite e apprezzate dal pubblico dei social. La sua popolarità nasce anche grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice e ha conosciuto quello che oggi è il suo compagno. Nelle ultime ore Natalia ha raccontato che all'ottavo mese della sua seconda gravidanza le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Durante il percorso televisivo ha incontrato Andrea Zelletta, ex tronista del programma di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - “Ho un linfoma di Hodgkin”: Natalia Paragoni confessa il dramma dopo la nascita di Beatrice

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