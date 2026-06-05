Il Comune di Viterbo dovrà pagare 41mila euro a seguito di una sentenza del tribunale che ha condannato l’ente a risarcire i danni derivanti da un cedimento stradale in una frazione. La somma riguarda un debito fuori bilancio approvato in commissione. La causa è nata da un incidente in cui un’auto è sprofondata in una voragine aperta sulla strada. La decisione si basa su un procedimento legale già concluso.

In commissione il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 41mila euro. La somma è l'effetto diretto della sentenza del tribunale di Viterbo, che ha condannato palazzo dei Priori a liquidare i danni causati da un cedimento stradale avvenuto nella frazione di Sant'Angelo di Roccalvecce.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Viterbo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Choc a Roma, precipita in un pozzo fantasma mentre passeggia col marito: 40enne inghiottita da una voragine non segnalataA Roma una donna di 40 anni è caduta in un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito.

Affitti non riscossi dal Comune di Viterbo, in sette nel mirino per il danno erariale da 3 milioni di euroSette persone sono state invitate a dedurre nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di finanza riguardante un presunto danno erariale di 3 milioni...

Si parla di: Inghiottita da una voragine, risarcimento di 41mila euro dal Comune di Viterbo.

Sicilia nella morsa del ciclone Harry: mareggiate violente e auto inghiottita da una voragine [VIDEO]In queste ore il Sud Italia è investito da una violenta ondata di maltempo, con il passaggio del ciclone mediterraneo Harry che sta interessando Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono centinaia gli ... motorionline.com

Ercolano, via Benedetto Cozzolino: auto inghiottita da una voragine, traffico in tiltIl maltempo continua a lasciare segni pesanti sul territorio. In via Benedetto Cozzolino, nella giornata di oggi, una voragine apertasi sull’asfalto ha inghiottito un’auto. Fortunatamente non si ... ilmattino.it