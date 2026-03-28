A Roma una donna di 40 anni è caduta in un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito. La voragine si trovava in un'area senza segnalazioni o barriere di protezione. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma la donna è rimasta intrappolata e non è ancora stato possibile recuperarla. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Non stava praticando sport estremo (anche se l’esito è stato quello di una roulette russa dove la posta in gioco è la vita stessa). Fatto sta che la donna che stava passeggiando con il marito nel parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma è caduta in un pozzo fantasma (ossia che non era segnalato) fermandosi a 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a recuperare la signora che è ferita, ma cosciente e che i pompieri hanno affidato ai medici del 118 che l’hanno portata in ospedale. È ricoverata in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Roma, donna di 40 anni cade in un pozzo non segnalato in un parco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc a Roma, precipita in un pozzo fantasma mentre passeggia col marito: 40enne inghiottita da una voragine non segnalata

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