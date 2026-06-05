Inghilterra-Nuova Zelanda Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 22 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Notizia in breve

Sabato notte in Florida si gioca l’amichevole tra Inghilterra e Nuova Zelanda, prima partita di preparazione ai Mondiali. La sfida è prevista alle 22:00. Le formazioni e i convocati non sono ancora stati ufficializzati. Le quote e i pronostici indicano favori per l’Inghilterra, ma i dettagli delle formazioni non sono stati resi noti. La partita si inserisce nel percorso di avvicinamento al torneo mondiale, che si terrà tra circa un mese.