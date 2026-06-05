Inghilterra-Nuova Zelanda Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 22 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Da infobetting.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato notte in Florida si gioca l’amichevole tra Inghilterra e Nuova Zelanda, prima partita di preparazione ai Mondiali. La sfida è prevista alle 22:00. Le formazioni e i convocati non sono ancora stati ufficializzati. Le quote e i pronostici indicano favori per l’Inghilterra, ma i dettagli delle formazioni non sono stati resi noti. La partita si inserisce nel percorso di avvicinamento al torneo mondiale, che si terrà tra circa un mese.

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I mondiali si avvicinano a grandi passi e l’Inghilterra, una delle squadre che ambiscono ad essere protagoniste, gioca la sua prima amichevole di preparazione al torneo: sabato notte affronterà, in Florida, la Nuova Zelanda. La sfida appare molto sbilancia, la formazione di Tuchel ha valori molto superiori ai rivali: il tecnico tedesco, però, ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Inghilterra-Nuova Zelanda (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 22:00): formazioni, convocati, quote, pronostici
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