USA-Germania Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

La Germania di Nagelsmann ha affrontato gli USA a Chicago in un’amichevole di preparazione al Mondiale del 2026. La partita si è svolta alle 20:30, segnando l’ultimo test prima della competizione nordamericana. Le formazioni sono scese in campo con le rispettive rose, senza ulteriori dettagli su marcatori o risultato finale.

Ultimo impegno prima del mondiale nordamericano per la Germania di Nagelsmann che è impegnata a Chicago contro i padroni di casa degli USA. Gli stars and stripes arrivano al grande evento a 32 anni di distanza dal primo mondiale casalingo con una squadra decisamente più competitiva ma anche con qualche incognita. Il soccer ha preso piede negli states anche se non nel modo in cui la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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