Inghilterra-Nuova Zelanda Amichevole 06-06-2026 ore 22 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per la squadra di Tuchel?
L’Inghilterra affronta la Nuova Zelanda in una amichevole in Florida prima dei Mondiali. La partita si gioca sabato notte alle 22:00. È la prima uscita della squadra di Tuchel prima del torneo.
I mondiali si avvicinano a grandi passi e l’Inghilterra, una delle squadre che ambiscono ad essere protagoniste, gioca la sua prima amichevole di preparazione al torneo: sabato notte affronterà, in Florida, la Nuova Zelanda. La sfida appare molto sbilancia, la formazione di Tuchel ha valori molto superiori ai rivali: il tecnico tedesco, però, ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
INGLATERRA VS NUEVA ZELANDA AMISTOSO INTERNACIONAL 2026 JUNIO 6
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