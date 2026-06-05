I mondiali si avvicinano a grandi passi e l’Inghilterra, una delle squadre che ambiscono ad essere protagoniste, gioca la sua prima amichevole di preparazione al torneo: sabato notte affronterà, in Florida, la Nuova Zelanda. La sfida appare molto sbilancia, la formazione di Tuchel ha valori molto superiori ai rivali: il tecnico tedesco, però, ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inghilterra-Nuova Zelanda (Amichevole, 06-06-2026 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per la squadra di Tuchel?

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INGLATERRA VS NUEVA ZELANDA AMISTOSO INTERNACIONAL 2026 JUNIO 6

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