Spagna-Iraq Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria netta della squadra di De la Fuente?

Da infobetting.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì sera si è giocata a La Coruna l'amichevole tra la nazionale spagnola e quella irachena. La partita si è conclusa con una vittoria netta della squadra spagnola, guidata dall'allenatore De la Fuente. La gara era la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale. La sfida si è svolta alle 21:00 e ha visto la squadra di casa prevalere sull’avversario con un risultato significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì notte si disputerà la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale: la Roja giocherà a La Coruna e affronterà l’Iraq, altra squadra partecipante alla rassegna iridata. La nazionale di De la Fuente non può nascondersi: è campione d’Europa in carica ed è una delle favorite per la vittoria finale. Il sogno di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

spagna iraq amichevole 04 06 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici vittoria netta della squadra di de la fuente
© Infobetting.com - Spagna-Iraq (Amichevole, 04-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta della squadra di De la Fuente?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Spagna-Iraq (Amichevole di preparazione, 04-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Primo test pre-mondiale per la RojaGiovedì notte si gioca a La Coruna la prima amichevole pre-mondiale tra la Spagna e l'Iraq, entrambe qualificate per il prossimo torneo.

Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la CeramicaIl 27 marzo 2026 alle 21:00 si svolgerà un’amichevole tra Spagna e Serbia presso l’Estadio de la Ceramica.

Temi più discussi: Spagna - Iraq; quote Spagna Iraq: il pronostico sull'amichevole internazionale; Spain vs Iraq – Quote e Pronostici Friendly International – 04/06/2026; Spagna-Iraq (Amichevole di preparazione, 04-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Primo test p...

spagna iraq spagna iraq amichevole 04Pronostico Spagna-Iraq: la Roja accende i motori prima del MondialeSpagna-Iraq è un'amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Spagna - Iraq Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web