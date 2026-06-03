Spagna-Iraq Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria netta della squadra di De la Fuente?

Giovedì sera si è giocata a La Coruna l'amichevole tra la nazionale spagnola e quella irachena. La partita si è conclusa con una vittoria netta della squadra spagnola, guidata dall'allenatore De la Fuente. La gara era la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale. La sfida si è svolta alle 21:00 e ha visto la squadra di casa prevalere sull’avversario con un risultato significativo.

Giovedì notte si disputerà la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale: la Roja giocherà a La Coruna e affronterà l’Iraq, altra squadra partecipante alla rassegna iridata. La nazionale di De la Fuente non può nascondersi: è campione d’Europa in carica ed è una delle favorite per la vittoria finale. Il sogno di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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