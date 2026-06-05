Ingegneri di Perugia | Marziani guida il nuovo Consiglio al 2030

Marziani è stato eletto presidente del nuovo Consiglio degli ingegneri di Perugia, con mandato fino al 2030. Accanto a lui, due vicepresidenti sono stati scelti per supportarlo nelle funzioni di rappresentanza e coordinamento. I nuovi consiglieri si sono inoltre assegnati ruoli specifici, tra cui incarichi amministrativi e finanziari, definiti durante la prima riunione del consiglio.

Chi sono i vicepresidenti che affiancheranno Marziani nel nuovo Consiglio?. Quali sono i ruoli amministrativi e finanziari assegnati ai nuovi consiglieri?. Come intende la nuova presidenza rispondere alle evoluzioni del mercato?. Quali sfide tecniche e sociali dovranno affrontare gli ingegneri perugini?.? In Breve Vicepresidenti Cinzia Buratti e Chiara Gallinella; segretario Marco Fabiani e tesoriere Domenico Palladino.. Mandato quadriennale 2026-2030 succedendo al precedente presidente Gianluca Fagotti.. Proclamazione avvenuta il 26 maggio scorso con prima seduta del Consiglio.. Dieci consiglieri tra cui Simone Pompei, Gianluca Spoletini, Luca Leonardi e altri professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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