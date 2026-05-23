aquila fabio colabianchi guida il nuovo consiglio degli ingegneri

Fabio Colabianchi è stato eletto presidente del nuovo consiglio degli ingegneri. Il voto elettronico sarà utilizzato nelle prossime elezioni per la prima volta, ma non sono ancora stati forniti dettagli sulle modalità di implementazione. Tra i nuovi membri del consiglio ci sono professionisti che rappresentano un ricambio generazionale nel settore. La composizione del consiglio riflette un cambio di leadership e un aggiornamento delle figure di riferimento dell’ordine professionale.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo sistema di voto elettronico le prossime elezioni?. Chi sono i nuovi volti che guideranno il ricambio generazionale?. Quali strategie adotterà il consiglio per sostenere i giovani professionisti?. Perché l'affluenza ha superato il 59% nonostante la vastità territoriale?.? In Breve Elezioni del 15 e 16 maggio con affluenza superiore al 59% tramite piattaforma telematica.. Nuovo direttivo 2026-2030 con segretario Luca Centofanti e tesoriere Livio Fallavollita.. Vicepresidenti Luigi Aratari e Arianna Tanfoni guidano un gruppo di dodici consiglieri.. Età media dei consiglieri di 48,7 anni con presenza di 7 donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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